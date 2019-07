et Paul Turban

publié le 26/07/2019 à 20:28

Les trois enfants portés disparus à Marseille, qui avaient été confiés par leur mère à une vague connaissance, ont été retrouvés vendredi 26 juillet après-midi, selon une source policière. Ils étaient avec la jeune femme de 15 ans à qui leur mère les avait confiés, ainsi qu’un homme de 30 ans, dans un appartement à Montpellier, confirmant une information de la Provence.

Ils ont tous les deux été interpellés et placés en garde à vue. Les trois enfants, sains et saufs, vont être placés par le parquet. Une vingtaine d’enquêteurs ont été mobilisés dans les Bouches-du-Rhône, l’Hérault et le Gard.

La mère des enfants, âgées de 28 ans, s'était présentée dimanche 21 juillet au commissariat de Noailles à Marseille pour déclarer la disparition de ses trois enfants âgés de 1 et 3 ans dont elle était sans nouvelles depuis trois jours. Elle avait alors assuré aux policiers les avoir confiés à "une connaissance".

Une garde pour se prostituer

La mère de famille se serait rendue le 17 juillet à la gare Saint-Charles de Marseille avec ses enfants. Les enquêteurs de la brigade des mineurs de la Sûreté départementale de Marseille se sont rendus compte qu'elle était venue à Marseille pour se prostituer. Elle avait déclaré "chercher du travail". La père des enfants est en prison dans la Vienne.

Elle aurait ensuite fait la rencontre d'une jeune femme appelée Sabrina qu'elle aurait connue vaguement auparavant. "Sabrina" se serait alors proposée pour garder les enfants, ce que la mère de famille a accepté. La mère de famille a eu des nouvelle de ses enfants le lendemain par téléphone, puis plus rien.

La mère mise en examen

Un appel à témoin avait été largement diffusé aux patrouilles de police et aux services de la ville de Marseille pour retrouver la jeune femme et les enfants. La mère de famille avait avoué ne pas connaître le nom de famille de la femme à qui elle a confié ses enfants, ni son adresse.



Présentée à un juge ce mercredi 24 juillet, la mère des trois enfants serait toxicomane selon l'enquête de la brigade des mineurs de la sûreté départementale de Marseille. Elle a été mise en examen pour "soustraction aux obligations légales", avec un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter Marseille et une obligation de soins due à son addiction à la drogue.