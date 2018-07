publié le 10/07/2018 à 18:39

"Mort aux Juifs". Cette inscription, accompagnée d'une croix gammée, a été découverte hier, en milieu de journée, sur un des murs de l'Oratoire du Louvre de Paris, côté rue Saint-Honoré.



Des dégradations ont également été constatées sur une boîte aux lettres, du côté de la rue de l'Oratoire. Ce lieu, classé monument historique, est une église protestante dont la construction date de 1616. Une enquête a été ouverte et confiée à la police du premier arrondissement.

Contacté par RTL.fr, Sammy Ghozlan, président du Bureau national de la vigilance contre l'antisémitisme (BNVA), se désole de la tournure que prennent les hostilités faites à la communauté juive : "Ce sont des faits qui s'amplifient : on est passé de la croix gammée à des menaces de mort. Et parallèlement, ces actions passent de plus en plus inaperçues. Les citoyens ne les signalent même plus."

Le BNVA a décidé de porter plainte ainsi que de contacter les élus pour faire effacer les inscriptions. Sammy Ghozlan a également déploré que l'action de la justice ne soit pas plus rapide et plus forte, face à l'antisémitisme : "Je considère que, lorsque les inscriptions sont réalisées dans des lieux publics, il appartient au parquet d'engager immédiatement des poursuites, sans attendre l'action des associations".



Ces agissements sont non sans rappeler le tag antisémite et la croix gammée trouvée sur les murs d'une école juive, dans le 16e arrondissement, en avril dernier.