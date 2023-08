Une experte étudie l’intérieur des mains et le bout des doigts, ces micro-lignes qui dessinent des courbes partout sur la peau. Non, il ne s'agit pas là de lire l'avenir dans les lignes des mains, mais bien de révéler, grâce à la science des empreintes digitales, des secrets criminels. Cette expertise, on la nomme la dactyloscopie. Les relevés d’empreinte de doigts ou de paumes peuvent permettre de trouver le dénouement de certaines affaires, mais cette science est bien plus complexe qu'il n'y paraît.



À Écully, près de Lyon, dans le laboratoire très secret de la police technique et scientifique, Viviane Blanquet, 48 ans, travaille depuis 23 ans dans ce domaine. Si elle se souvient bien de l’affaire Guy Joao, confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès et du fiasco de son arrestation à l’aéroport en Écosse, ce n’est pas celle qui l’a le plus marquée.

Une violente affaire de vol à main armée en 2001 près de Montpellier impliquaient cinq hommes suspectés pour un seul tireur. L’expertise de Vivianne Blanquet a permis, grâce à des points caractéristiques, des anomalies sur notre peau qui sont uniques à chacun, de révéler l’identité de ce dernier.