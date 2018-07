publié le 04/07/2018 à 21:05

À l'instar des forces de l'ordre qui sillonnent les rues et les routes françaises pour garantir le maintien de la paix, des experts en informatique traquent chaque jour les cybercriminels, ceux qui opèrent sur internet, souvent sous couvert d'anonymat via un pseudonyme. Le Point, partenaire de RTL, a enquêté sur ces hommes et femmes de l'ombre, qui veillent à l'ordre public en ligne.



Mettre au jour les identités de ces cyberharceleurs, un travail long et délicat, dans lequel les experts se heurtent notamment aux réseaux sociaux. Dans les colonnes du Point, Éric-Laurent Ricard, expert judiciaire en informatique près la Cour d'appel de Paris témoigne. Il est l'un des maillons cruciaux de la chaîne de la justice, lorsqu'une plainte pour harcèlement en ligne est déposée.

Si jusqu'à présent cette criminalité était moins prise en compte, estiment les experts, elle tend à l'être de plus en plus. Une "prise de conscience", évoque même l'un d'entre eux.