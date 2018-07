publié le 11/07/2018 à 07:12

Une trentaine de personnes ont été légèrement blessées dans un mouvement de foule. Juste avant le coup de sifflet final de la demi-finale entre la France et la Belgique, deux jets de pétards à chaque extrémité du cours Saleya, une rue très fréquentée du Vieux-Nice, ont provoqué l'affolement de dizaines de personnes attablées dans les bars pour regarder le match.



"Les gens ont cru à des coups de feu, à un attentat, certains ont voulu se cacher dans le restaurant", a décrit un restaurateur du cours Saleya. Dans la panique, des personnes ont été blessées légèrement, par des chutes, mais aussi des coupures, selon les pompiers, qui ont pris en charge une trentaine d'entre elles sur la Promenade des Anglais.

Une heure après le mouvement de foule, le cours Saleya était un véritable champ de bataille, avec des tables et chaises renversées, des effets personnels abandonnés, du verre brisé et du sang sur les meubles des restaurants, a constaté un journaliste. Une cinquantaine de pompiers et six ambulances étaient mobilisées, a ajouté la préfecture.