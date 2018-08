publié le 17/08/2018 à 03:31

C'est totalement ivre qu'une mère de famille est venue chercher son fils de 13 ans retrouvé "fortement alcoolisé" et "inconscient" sur la voie publique, raconte la gendarmerie des Côtes d'Armor sur sa page Facebook.



Le 13 août dernier vers 7 heures, l'adolescent est découvert inconscient à Plévenon. La mère du jeune homme, qui se trouvait dans un camping non loin de là est rapidement prévenue et invitée à venir chercher son fils.

Elle arrive quelques minutes plus tard en voiture et se présente aux gendarmes dépêchés sur les lieux, "mais elle ne semble pas dans son état normal". Un dépistage d'alcoolémie révèle qu'elle est elle-aussi ivre.

La mère de famille a été verbalisée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a fait l'objet d'un signalement pour délaissement de mineur de 15 ans.