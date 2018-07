et AFP

Les plaisanciers peuvent désormais barboter en toute sécurité. Un obus italien datant de la Seconde Guerre mondiale a été neutralisé jeudi 19 juillet par des artificiers près de la plage de Palm Beach, à Cannes, mettant fin aux mesures de confinement et d'évacuation des populations été mises en place, a annoncé la préfecture maritime de Méditerranée.



Cet obus de 122 mm a été "contreminé" avec succès par une équipe de plongeurs démineurs de la Marine nationale en Méditerranée. La munition avait été découverte fortuitement le 11 juillet, immergée à deux mètres de fond près de la plage du Palm Beach, au niveau de la pointe Croisette.

Compte tenu de son état et de son emplacement, la munition n'avait pu être traitée immédiatement lors d'une première investigation le 13 juillet et l'opération reportée à ce jeudi. Les opérations de neutralisation ont entraîné des mesures d'évacuation des résidents situés dans un rayon de 100 mètres et de confinement pour les populations présentes dans un rayon de 100 à 300 mètres. Toute activité de baignade ou de plongée était également interdite dans un rayon de 700 mètres.