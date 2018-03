publié le 09/03/2018 à 22:21

Il ne se rendait pas compte de la dangerosité de l'objet. Le jeudi 8 mars, un enfant de 13 ans a trouvé un obus sur une plage de Locmiquélic, dans le Morbihan, rapporte France Bleu Breizh Izel. Au lieu d'appeler un adulte, le jeune adolescent a décidé de le rapporter à la mairie de la ville.



La maire Nathalie Le Maguéresse a rapidement appelé les démineurs de Brest, qui, découvrant une photo de l'obus, ont estimé "qu'il était réellement dangereux", raconte-t-elle à France Bleu. "On a fait évacuer la mairie, on a coupé le chauffage et on a mis du sable autour de la munition".

La mairie a également décidé d'évacuer le secteur autour du bâtiment en attendant l'intervention des démineurs, qui a eu lieu ce vendredi 9 mars au matin. Si tout finit bien, Nathalie Le Maguéresse veut que cette histoire rappelle les consignes de sécurité en cas de découverte d'un obus : il ne faut surtout pas déplacer l'objet et prévenir tout de suite les forces de l'ordre.