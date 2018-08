publié le 06/08/2018 à 19:33

La France aborde la phase critique de ce deuxième épisode de canicule. Demain, mardi 7 août, sera la journée la plus chaude en France, notamment dans le nord-est. "L'épisode dure et est intense. Il va encore durer demain et mercredi nous serons tous soulagés puisque les températures vont chuter considérablement", explique Agnès Buzyn.



"La situation est stable depuis le début de ce deuxième épisode caniculaire", insiste la ministre. "Il est vrai que les messages de prévention ont beaucoup été repris dans les médias et dans tous les lieux de vie des précautions ont été prises", ajoute-t-elle.

Les hôpitaux voient une petite augmentation de leurs passages aux urgences mais "seulement 2 à 3% qui sont liés aux fortes chaleurs" donc en fait très peu de passages liés à l'augmentation de la température. "On a tiré les leçons des épisodes de 2003 et de 2006 donc les maisons de retraite sont très bien équipées maintenant. Elles ont leur plan bleu et mettent à disposition des pièces rafraîchies", assure Agnès Buzyn.

Finalement, la France commence à s'adapter à la canicule. "Tous les professionnels sont mobilisés. Les infirmiers, les pompiers, la sécurité civile, la mobilisation est intense partout et ça porte ses fruits", assure la ministre de la Santé. "Il nous reste encore une journée à tenir, soyons encore vigilants demain et nous aurons passé le plus dur", conclut Agnès Buzyn.