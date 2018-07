publié le 27/11/2016 à 12:10

Une soirée a dérapé dans un appartement de Calais dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre. Un homme, âgé de 52 ans, a causé une belle frayeur aux parents d’un bébé de trois mois en le suspendant dans le vide et menaçant de le lâcher par la fenêtre si son verre n’était pas rempli. Devant l’état d’ivresse avéré de son convive, la propriétaire de l’appartement avait refusé de le resservir. C’est ce qui a déclenché le geste inconsidéré de l’individu.



Comme le rapporte La Voix du Nord, le nourrisson a pu être récupéré des mains de l’homme de 52 ans, maîtrisé par les autres invités et mis à la porte. Les parents du bébé ont alors alerté la police, qui a interpellé l’agresseur sur le chemin de retour à son domicile. Il était alors 1h30 du matin. "L’individu interpellé est connu des services de police pour des faits de violence et détention d’armes. Il avait d’ailleurs un couteau sur lui lors de son interpellation", a précisé le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer.

Placé en garde à vue, le quinquagénaire était toujours dans les locaux de la police samedi soir. Les auditions des témoins ont pris du retard, certains d’entre eux "n’ont pas encore pu être entendus car ils se sont présentés dans un état totalement comateux", a ajouté le procureur de la République. L’individu, qui devrait être déféré devant la justice ce dimanche et mis en examen, risque entre cinq et 30 ans de prison.