publié le 28/07/2018 à 14:21

Il vit un véritable enfer depuis deux semaines. Si Mohan Sadi Bourim, 67 ans, est bel et bien vivant, il est considéré comme mort par l'administration française. En effet, le 14 janvier dernier, à Metz, son homonyme parfait est décédé. Même prénom, même nom, même date et lieu de naissance



Une proximité qui a poussé l'administration française à la faute, comme le raconte Ouest France. Et six mois plus tard, les galères ont commencé pour Mohan Sadi Bourim et sa compagne, qui habitent à Caen. "C’est le 16 juillet, lorsque j’ai voulu retirer de l’argent sur son compte, que j’ai appris ce qui se passait. Le paiement a été refusé et on m’a annoncé que le compte était fermé 'cause décès'. Imaginez ma surprise en voyant le certificat de décès de Sadi, que je venais tout juste d’avoir au téléphone" , raconte Françoise Barré, sa compagne, dans les colonnes du quotidien régional.

Si l'histoire prête à sourire, le couple caennais doit dorénavant se battre pour faire reconnaître cette erreur. "On est à bout", confie Françoise Barré alors que Mohan Sadi Bourim a décidé de porter plainte le 24 juillet dernier.