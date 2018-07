Bernard Squarcini mis en examen pour trafic d'influence

publié le 28/09/2016 à 19:05

Après deux jours de garde à vue, Bernard Squarcini a été mis en examen mercredi 28 septembre pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. Il est également poursuivi pour plusieurs autres chefs d'inculpation, notamment recel du violation du secret de l'instruction, compromission du secret-défense et faux en écriture publique et usage. L'ancien patron de la Direction centrale du renseignement intérieur (ex-DGSI) venait de passer son après-midi dans le bureau d'un juge au Palais de justice de Paris.



Placé sous contrôle judiciaire, Bernard Squarcini est maintenant libre. C'est pour lui la fin d'un éprouvant marathon de plus de 48 heures devant la police des polices puis le juge d'instruction. Mais les nuages ne sont pas éloignés pour autant.

Cette mise en examen confirme l'étendue des soupçons qui pèsent sur l'ancien patron des services de renseignement. Après son départ en 2012, ce proche de Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir continué à faire fonctionner ses réseaux dans la police afin de compiler documents et informations sur des enquêtes en cours. Autant de secrets qu'il aurait ensuite confiés aux clients de sa société privée de conseil en sécurité.