Soirée d'un ultra du #psg:

-🖕 à la foule comme des segpa

-force et bloque les entrées

-lance des fumis

-sort une vieille bâche (question d'habitude) "no welcome Marseille"

-tape une fille à 2 et un mec à 20 (entre-eux)

- ça sort en courant #TeamOM #jul #bercy #RealGuysNoWelcome pic.twitter.com/5SpxYJnTe1