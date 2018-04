publié le 20/04/2018 à 13:29

Gilbert, 82 ans perd un peu la mémoire, et le 12 avril au soir il sort de chez lui et prend sa bonne vielle Peugeot 309 rouge, celle qui n'a même plus de plaque d'immatriculation à l'avant, Gilbert démarre et disparaît sans laisser de trace. Au bout de trois jours un appel à témoin est lancé par la police.



Avec son pull vert, sa veste à carreaux et sa casquette bleu clair, il ne peut pas passer inaperçu mais personne ne l'a vu. Une semaine après sa disparition, tout le monde le croit mort. Mais rue de la renaissance, un riverain remarque une 309 rouge vide, au bord d'un sous-bois.

La zone est isolée, difficile d'accès. Les motards de la police prennent alors leurs motos tout terrain, ratissent la zone et finissent par découvrir dans un fossé Gilbert, un peu perdu, avec son pull vert et sa veste à carreaux.

Il n'a visiblement rien bu ni mangé depuis une semaine. Il souffre de déshydratation mais il est vivant. Un petit miracle pour les médecins qui l'ont examiné. Une bonne étoile devait sans doute veiller sur lui. C'était écrit. Gilbert s'appelle Stern, qui veut dire étoile.