Aveyron : un directeur de colonie écroué pour viol et agressions sexuelles

publié le 31/08/2017 à 11:30

Un directeur de colonie a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles par un magistrat du pôle criminel, mardi 29 août. Les faits se sont déroulés dans une petite commune de l'Aveyron. Alors qu'elles étaient participaient à un séjour équestre près de Millau, des adolescentes ont rapporté avoir été agressées sexuellement par le directeur qui animait la colonie. Âgé d'une quarantaine d'années, l'homme animait ce centre aveyronnais pour la 5e année.



Selon des informations rapportées par Midi Libre, près d'une soixantaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans avait rejoint cette colonie de vacances. Durant le séjour, tous étaient hébergés dans une structure à Larzac, près de Millau. Le week-end dernier, une adolescente a confié au responsable de la structure avoir été violée par le directeur de la colonie. Le journal La Dépêche précise que face à la gravité de la situation, l'homme aurait immédiatement enfermé le directeur dans un bureau avant de contacter les forces de l'ordre.

Huit dépôts de plainte

L'enquête des policiers a permis de révéler au moins huit victimes, toutes mineures. Sept jeunes filles ont déposé plainte pour des attouchements et la dernière pour viol.

Le suspect a été mis en examen et écroué pour "viol et agressions sexuelles sur mineurs". À l'issue de sa garde à vue, le quadragénaire a été déféré à Montpellier et placé sous mandat de dépôt.