publié le 24/08/2017 à 22:09

L'histoire fait froid dans le dos. Un homme de 48 ans a été mis en examen mercredi 23 août pour le viol de sa propre fille. À la suite de cette relation incestueuse, la jeune femme de 22 ans a donné naissance à son premier enfant en janvier dernier. "L'homme a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles commis sur une de ses filles et agressions sexuelles sur son autre fille, née elle en 1993", a déclaré le procureur à Senlis Jean-Baptiste Bladier, confirmant une information du Parisien qui précise que sa sœur aînée, avait déposé plainte deux fois par le passé, avant de les retirer, "craignant de ne pas être crue".



L'homme mis en cause, sans profession et père de deux filles, n'a pas d'antécédent judiciaire. La victime, née en 1995, a déclaré "avoir été violée depuis des années et des années, depuis qu'elle avait l'âge de 7 ou 8 ans", a ajouté le procureur, précisant qu'une information judiciaire avait été ouverte mercredi.

Les viols se seraient poursuivis après le divorce des parents, puisque les deux jeunes filles se seraient alors installées chez leur père. "Il a expliqué avoir des pulsions et avoir trouvé de l’affection auprès de ses filles", a détaille une source proche du dossier au Parisien. C'est la jeune femme qui a révélé que le père de son enfant était son propre géniteur. Le nouveau-né a été placé. "Légèrement déficient mental", l'homme encourt trente ans de prison.