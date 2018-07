publié le 27/04/2016 à 09:35

Le suspect central des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam, a été transféré en toute discrétion de Belgique vers la France mercredi 27 avril. Plus tôt dans la matinée, on apprenait que le suspect dernier survivant des attentats de Paris et Saint-Denis sera défendu par l'avocat français Frank Berton. À 53 ans, cet avocat pénaliste du barreau de Lille s’est déjà illustré dans plusieurs affaires médiatisées comme l'affaire Outreau, l'affaire Florence Cassez, ou plus récemment la défense de Dominique Cottrez. Il avait aussi participé pendant un temps à la défense de Smaïn Aït Ali Belkacem, un des suspects des attentats terroristes de 1995 dans le métro parisien, avant de quitter son client lorsque ce dernier était revenu sur ces aveux.



C'est Salah Abdeslam lui-même qui aurait choisi d'être représenté par maître Frank Berton en France, en jetant son dévolu sur la star du cabinet lillois Juréo parmi les différents pénalistes qui lui avait conseillé son avocat belge, Sven Mary. Dans un entretien à La Voix du Nord, Frank Berton a confié qu'il s'attendait évidemment à "des critiques" et "des menaces" en prenant la défense de celui qui a été pendant plusieurs mois l'homme le plus recherché d'Europe. Mais les mésaventures de son confrère Sven Mary n'ont pas entamé la détermination de l'avocat lillois pour défendre son client.

"J'ai trouvé un garçon assez effondré, prêt à répondre aux questions qui lui seront posées.", a confié Frank Berton après avoir rencontré son client à la prison Beveren en compagnie de Sven Mary vendredi 22 avril. L'avocat s'est entretenu pendant près de deux heures avec Salah Abdeslam, avant son transfèrement en France. Le suspect clé du 13 novembre sera placé à l'isolement dans les quartiers de haute sécurité de la prison de Fleury Mérogis, après avoir été présenté aux juges antiterroristes.

Après son arrestation le 18 mars à Molenbeek, Salah Abdeslam a été placé en détention provisoire après plus de quatre mois de cavale. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, il devrait être très prochainement transféré en France où il a été mis en examen pour "meurtres terroristes et participation aux activités d’un groupe terroriste". Celui que l'on présume être le seul survivant des commandos du 13 novembre a également été mis en examen en Belgique le 21 avril pour "tentative de meurtres comme auteur ou coauteur" après une fusillade dans la commune bruxelloise de Forest le 15 mars, quelques jours avant son arrestation.