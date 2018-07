publié le 27/03/2017 à 12:31

C'est une grenade lancée dans la galerie marchande du Drugstore Publicis du boulevard Saint-Germain qui avait fait deux morts et 34 blessés le 15 septembre 1974 à Paris. Soupçonné d'être l'homme qui a lancé le projectile, Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, est rejugé depuis le 13 mars par la cour d'assises spéciale de Paris. La figure du terrorisme des années 80 et 90 est incarcérée en France depuis 1994 et son arrestation au Soudan, où il se cachait.



"Tous les éléments accumulés dans cette enquête convergent vers lui", a expliqué l'avocat général Rémi Crosson du Cormier. Interrogé lors du procès sur son implication directe, le Vénézuélien a éludé, arguant qu'on lui demandait de "devenir un informateur contre (lui)-même" et qu'un "cadre de la résistance palestinienne" comme lui ne pouvait, sous peine de mort, fournir des informations sur une opération, encore moins lors d'un procès. Poussé dans ses retranchements par le président François Sottet, il a finalement lâché : "Peut-être que c'est Carlos, peut-être que c'est moi, mais il n'y a aucune preuve de cela".

Emprisonné en France depuis son arrestation au Soudan par les services français en 1994, Carlos a déjà été condamné à deux reprises à la peine maximale pour le meurtre de trois hommes, dont deux policiers en 1975 à Paris, et pour quatre attentats à l'explosif qui avaient fait onze morts et près de 150 blessés en 1982 et 1983, à Paris, Marseille et dans deux trains.