23/08/2018

Une personne a été tuée, et deux gravement blessées dans une attaque au couteau à Trappes (Yvelines), jeudi 23 août vers 9h30. L'assaillant progressait dans la rue avec un grand couteau, et s'est ensuite retranché chez lui.



Il aurait crié "Allahou akbar, si vous entrez je vous fume", selon une source proche de l'enquête. À 10h12, il sort de chez lui, et se dirige vers les policiers de la sûreté urbaine de Trappes avec un couteau. L'un des policiers ouvre le feu et le forcené est neutralisé.

À ce stade, le ministère de l'Intérieur indique ne pas être en mesure de confirmer s'il s'agit ou non d'une attaque terroriste. L'individu était connu de la justice pour apologie du terrorisme et serait fiché S. Il pourrait également s'agir d'un drame familial.

Sur Twitter, la police a indiqué peu avant 11 heures que l'opération de police rue Camille Claudel à Trappes était terminée et confirme que l'individu est "maîtrisé". Les forces de l'ordre demandent aux riverains d'éviter le secteur.

[#Trappes] Opération de #police terminée rue Camille Claudel.

Individu maîtrisé.

Évitez le secteur et respectez les périmètres de sécurité pour ne pas perturber le travail des policiers. — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 23 août 2018

