publié le 18/03/2021 à 18:08

La ville d'Angers, qui a été victime d'une cyberattaque en début d'année civile, subit encore deux mois plus tard des dysfonctionnements de ses systèmes informatiques. Parmi les problèmes rencontrés, on trouve l'impossibilité pour les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), et de la police municipale en général, de verbaliser. Le système qui permet de dresser des PV est hors-service.

"Il est en rade, donc impossible de verbaliser", a expliqué à Ouest-France un agent de la ville. Un dysfonctionnement qui n'a pas été forcément rendu public, au grand dam de certains automobilistes. "La ville d’Angers aurait pu nous le dire. Parce que finalement, en sachant très bien qu’elle ne pouvait plus faire la police, elle a laissé les gens mettre de l’argent dans l’horodateur", se plaint une vendeuse du centre-ville.

Il est nécessaire de rappeler que l'absence temporaire de possibilité de sanction n'exonère en rien du respect des règles et des lois. D'ailleurs, malgré l'impossibilité de verbaliser, Ouest-France a constaté que les ASVP continuaient leurs patrouilles, effectuant de la prévention et veillant à signaler un stationnement gênant auprès des automobilistes. Nos confrères ajoutent que le système devrait être rétabli dans quelques jours.