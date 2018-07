Amiens : à la CAF, une mère est priée de ne pas allaiter sa fille de 4 mois

publié le 24/07/2018 à 05:46

Une femme qui souhaitait allaiter son bébé dans la salle d'attente de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Amiens a été sèchement accueilli par deux salariés , rapporte le Courrier picard. Jeudi 19 avril, Mélanie Wavran, 27 ans, se rend à la CAF avec son compagnon et sa fille âgée de 4 mois. Les parents ont renoncé à nourrir la fillette dans la voiture face aux températures trop élevées.



"On est entré dans l’espace d’accueil, et on n’a pas pris de ticket tout de suite. Je me suis mis sur le côté, un peu à l’écart, pour allaiter. J’étais debout. J’ai pris un bavoir pour que l’allaitement puisse être discret, mais je n’ai même pas eu le temps de mettre correctement ma fille au sein", raconte-t-elle.

Car un agent de sécurité et un agent d'accueil interpellent la mère de famille. "Ils m’ont dit : vous devriez avoir honte de faire ça devant tout le monde. Il y a des enfants, ça ne se fait pas !", avant de lui demander de sortir. "J’étais choquée, mais je ne suis pas sortie. Je suis restée. J’ai répondu que j’avais le droit d’allaiter ma fille, que je n’allais pas la laisser mourir de faim."

Des personnes présentes à la CAF à ce moment-là se sont manifestées pour soutenir la jeune femme, expliquant que la situation ne les dérangeait pas. "Nous avons été presque humiliés. Je me suis sentie discriminée", déplore Mélanie Wavran.



"C’est complètement anormal. Comment c’est possible de réagir comme ça, surtout à la CAF, un lieu symbolique de la famille !", regrette auprès du quotidien régional le papa. Le couple envisage de déposer une main courante auprès du commissariat d'Amiens pour acter l'incident.



Contactée par le Courrier picard, la direction de la CAF se dit "surprise" des faits qu'elle a par ailleurs appris via la presse. "Bien sûr que nous n’avons pas de politique visant à exclure les mamans voulant allaiter dans nos locaux (...) Je pense qu’il y a eu un malentendu. Si cette allocataire a des choses à nous dire, bien sûr qu’on l’écoutera", affirme une responsable, qui parle d'un "réflexe peut-être malheureux" des deux hommes ayant accueilli la famille.