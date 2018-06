Google introduit des emojis non-genrés pour représenter la famille et le couple

publié le 08/06/2018 à 18:49

Des emojis non genrés et plus inclusifs. Google a révélé de nouveaux caractères, qui seront disponibles dans une mise à jour de son système Android attendue cet été. Les emojis "famille" et "couple avec un cœur" ont notamment été modifiés, rapporte le site Emojipedia le 6 juin.



L'emoji "famille" représentera désormais deux parents de genre neutre, et aux cheveux plutôt courts, avec leur enfant. Jusqu'à présent, les parents étaient un homme et une femme, qui seront désormais uniquement représentés dans l'emoji spécifique "famille : homme, femme, garçon". L'emoji "couple avec un cœur" est également modifié selon la même logique.

New: ¿ Google is bringing back gender inclusive emoji designs in Android P https://t.co/VxoaN9faLh pic.twitter.com/Y3b7coaB3U — Emojipedia ¿ (@Emojipedia) 6 juin 2018

D'autres emojis seront modifiés avec cette mise à jour, comme la salade à laquelle Google a retiré l’œuf dur, à la grande déception des carnivores. Le pistolet va également être remplacé par un pistolet à eau, comme l'avait déjà fait Apple en 2016. Enfin, de nouveaux symboles vont faire leur apparition : les tant attendus cheveux roux et blancs, mais aussi les emojis lama, mangue ou skateboard.