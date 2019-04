Vietnam : 600 kg de méthamphétamine retrouvés chez un couple de retraités

publié le 16/04/2019 à 12:35

C'est l'une des plus importantes saisies de drogues de ces dernières années au Vietnam. La police vietnamienne a mis la main sur 600 kilos de méthamphétamine, lors d'un raid au domicile d'un couple de retraités dans le centre du pays.



Plusieurs dizaines de policiers ont participé ce lundi à l'opération, qui a conduit à l'arrestation de quatre suspects, a annoncé un porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Les stupéfiants étaient en partie dissimulés dans des haut-parleurs de chaînes hi-fi, et "prêts à être chargés dans des camions pour être livrés", a précisé le porte-parole.



Une enquête est en cours pour déterminer la provenance de la marchandise ainsi que sa destination. Une saisie d'autant plus édifiante que l'usage des drogues de synthèse est en hausse au Vietnam. Ces drogues, produites dans le Triangle d'Or - région montagneuse aux confins de la Birmanie, de la Thaïlande et du Laos - finissent souvent sur le marché vietnamien, où des laboratoires clandestins auraient même été installés ces dernières années.

La méthamphétamine abonde par kilos

Par ailleurs, le pays communiste est non seulement une plaque tournante de la consommation, mais aussi un important point de départ de cargaisons de drogues par voie maritime. L'opium et l'héroïne restent les drogues les plus répandues, mais les produits à usage "festif" comme l'ecstasy, la meth et la ketamine, ont inondé le marché.

Cette nouvelle découverte intervient après deux importantes opérations le mois dernier à Ho Chi Minh Ville, au cours desquelles 300 kg d'héroïne et 300 kg de meth avaient été saisis, et plusieurs ressortissants chinois placés en détention.



Le week-end dernier, 30 kg de stupéfiants avaient été saisis dans le sud du Vietnam, dont 18 kg de meth emballés dans des sachets de thé et des compléments vitaminés.

En 2018, sept jeunes étaient morts d'une apparente overdose lors d'un festival de musique électronique à Hanoï.



La loi vietnamienne est une des plus sévères au monde dans la lutte anti-drogue, et prévoit la peine de mort pour la possession de 600 grammes d'héroïne ou de 2,5 kg de méthamphétamine.