publié le 28/07/2016 à 13:07

Motoki Maxted, a encore frappé. Ce Youtubeur de 19 ans s'est filmé le lundi 27 juillet avec sa maman en faisant du "lipsync". L'idée est de mélanger deux concepts phénomènes : le playback et la danse. Sur les images, le jeune, assis sur le siège passager, se dandine avec frénésie sur les derniers tubes à la mode. Le plus amusant reste la non réaction de sa mère, côté de lui. En effet, le jeune homme a beau se tordre dans tous les sens, faire des grimaces et de grands gestes, sa mère, au volant, reste impassible.



Cette vidéo fait déjà un carton sur la toile. Publié le 27 juillet, elle a déjà été visionnée plus de 1 million de fois sur YouTube. Ce YouTubeur américain qui habite dans la ville de Los Angeles est déjà un petit phénomène. Il publie de nombreux sketches et défis sur sa chaîne et s'était déjà fait remarqué par une vidéo de playback-karaoké en voiture en 2015 sur le tube de Clean Bandit Rather be.

> Car Rides with Motoki