publié le 29/10/2016 à 04:15

"Ce fils de **** a touché une fille sans sa permission". Moise Morancy, un jeune new-yorkais de 21 ans, est venu en aide en début de semaine à une jeune fille agressée sexuellement dans un bus, rapporte la chaîne Pix11 News. "Ne la touche plus jamais", entend-on dire le musicien à l'encontre de l'agresseur sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 25 octobre dernier. Depuis sa mise en ligne sur le mur Facebook de Moise Morancy, elle a été vue plus d'un million de fois.



Sur les images, on peut ainsi voir le jeune homme maintenir l'agresseur présumé sur son siège en attendant la police. L'homme a le nez ensanglanté. Dans la description de la vidéo, Moise Morancy explique qu'il est intervenu après avoir vu cet homme, sans doute en état d'ivresse, caresser la main de l'adolescente. Voyageant seule, la jeune fille a alors mis ses mains dans ses poches. Dans un entretien avec la chaîne Pix 11 news, Moise Morancy a expliqué avoir ensuite vu l'agresseur glisser sa main à l'intérieur de la cuisse de l'adolescente. Il l'a alors averti : "si vous la touchez, vous allez avoir affaire à moi". L'homme s'est alors jeté sur le jeune musicien, qui l'a arrêté à coups de poings. Un témoin a filmé toute la scène. C'est cette vidéo que l'on peut voir sur la page Facebook du New-Yorkais. Après l'arrivée des forces de l'ordre, l'agresseur a été arrêté, de même que Moise Morancy. Ce dernier sera finalement relâché plus tard.

Sur Facebook, Moise Morancy a raconté que la jeune fille agressée lui avait offert une rose pour le remercier de son geste. Particulièrement actif sur les réseaux sociaux, le jeune homme en a profité pour dénoncer la passivité de la justice américaine en matière de viols. "Il est triste de voir que le viol est le crime le moins rapporté [aux autorités]. Tous les hommes devraient protéger les femmes. Il est temps d'avoir une conversation sur ce sujet, et il est temps que justice soit rendue", a-t-il ainsi écrit sur son mur.