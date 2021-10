VIDÉO - Mer Rouge : une créature géante identifiée dans les profondeurs

Après le succès de la série Squid Game, c'est un autre calamar qui fascine et celui-ci n'a rien d'un jeu. Des scientifiques du programme de recherches OceanX ont dévoilé la vidéo d'une captation sous-marine effectuée à 850 mètres de profondeur dans la mer Rouge. Les scientifiques observaient alors une épave à l'aide d'un robot sous-marin piloté à distance, lorsqu'une étrange créature est passée devant la caméra.

Sur ces images tournées en septembre 2020 et relayées par Paris Match, on peut effectivement voir ce qui s'apparente à un calamar géant, passer très près de la caméra et disparaître. Les scientifiques d'OceanX ont ainsi publié une vidéo pour expliquer leur découverte. "Tout à coup, alors que nous regardions la proue de l'épave, cette énorme créature est apparue. Elle a enroulé tout son corps autour de la proue", explique Mattie Rodrigue d'OceanX.

Un an plus tard, Mattie contacte Mike Vecchione, un chercheur de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Après visionnage des images, celui-ci explique qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un calamar géant mais d'une forme géante de Sthenoteuthis oualaniensis, un calamar à bandes violettes, surnommé "calmar volant". En effet, sa façon de nager donne l'impression qu'il vole littéralement dans l'eau.

Mike Vecchione explique que cette espèce est effectivement présente dans cette région et depuis, les scientifiques d'OceanX ont observé de nombreux autres spécimens autour de l'épave.