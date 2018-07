publié le 27/04/2016 à 11:07

La chorale de l'école primaire de Waynesville, en Caroline du Nord, n'a pas pu rendre l'hommage qu'elle souhaitait. Mercredi 20 avril, une cinquantaine d'enfants en voyage scolaire ont chanté en cœur The Star-Spangled Banner, l'hymne national américain, au mémorial du 11 septembre. Jusqu'à ce que deux gardes viennent les interrompre et que l'un d'entre eux leur demande d'arrêter.



La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation des internautes. Les responsables du mémorial se sont excusés le lundi suivant. Kaylee Skaar, porte-parole du musée, a avoué à Associated Press que les gardes n'avaient pas réagi correctement. Avant d'ajouter que le musée, ainsi que le personnel de sécurité, allaient s'assurer que cette scène ne se reproduise pas lors de futures prestations.

Martha Brown, l'institutrice qui accompagnait les enfants, a expliqué avoir demandé la permission à un autre garde, qui lui aurait accordée. Le musée demande aux personnes désirant chanter sur la place du mémorial de se procurer une permission et payer 35 dollars. L'institutrice explique qu'elle n'était pas au courant de ce dispositif.

La vidéo, qui a été postée par un adulte faisant partie du voyage, a été vue plus de 500.000 fois. Fox News a alors invité la cinquantaine d'élèves, l'institutrice et le principal de l'école à chanter l'hymne national en direct depuis l'école, mardi 25 avril.