Comment réussir à dire ce que l'on a sur le coeur ?

Dévoiler ce que l'on ressent, que ce soit négatif ou positif, mène parfois à une sensation de vulnérabilité : lapeur du rejet, de la confrontation, de ne pas trouver les mots justes entravent la libération de la parole, parasitent la confiance en soi et altèrent l'authenticité du lien à l'autre. Pourtant s'exposer permet d'être en accord avec soi-même et d'éviter les incompréhensions, les frustrations, les colères rentrées... Comment franchir le cap et exprimer son ressenti ? Quelles sont les clés pour parler vrai ?

Invités

- Flavia Mazelin, journaliste à Psychologies Magazine

- Ilios Kotsou, maître de Conférences en psychologie des émotions (Université Libre de Bruxelles) et auteur de « Transmettre » co-écrit avec plusieurs auteurs dont Christophe André (Editions de l'Iconoclaste)

Transmettre

