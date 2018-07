publié le 19/04/2018 à 07:00

Faire part de sa déception à un ami, demander à un collègue de s'investir davantage, annoncer à son conjoint que l'on a besoin de temps pour soi, expliquer à ses parents que l'on n'est plus un enfant, avouer à son fils/sa fille qu'il est temps qu'il/elle prenne son envol...: partager son ressenti n'est pas naturel pour tout le monde. Garder les choses pour soi engendre frustration, colère, sentiment d'incompréhension, rancune et fausse le rapport à l'autre. Qu’est-ce qui explique ce blocage ? Comment libérer sa parole et être en plein accord avec soi dans sa manière de communiquer ?

Invitées

- Flavia Mazelin, journaliste à Psychologies Magazine

- Latifa Gallo, Coach et sophrologue, experte en intelligence et auteur de Se Libérer des émotions négatives et Moins c'est mieux (Editions Larousse)

Se Libérer des émotions négatives

Moins c'est mieux

