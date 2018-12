publié le 12/12/2018 à 19:20

Il n'y a pas d'âge pour se jeter dans le vide. À 102 ans, cette Australienne est devenue le 9 décembre dernier, la personne la plus âgée à sauter en parachute. Irène O'shea a sauté dans le vide pour la troisième fois de sa vie, après son baptême du ciel en 2016, pour fêter son centenaire.



L'Australienne s'est jetée dans le vide, à Langhorne Creek dans le sud de l'Australie. Accompagnée d'un instructeur, elle s'est élancée à plus de 4.000 mètres d'altitude, atteignant une vitesse proche de 220km/h. Née en 1916, Irène O'shea inscrit donc son nom dans le livre des records, dépassant de 21 jours l'Américain Kenny Meyer, qui a sauté dans le vide en 2017, à 102 ans et 172 jours.

Avec ce record, cette arrière-grand-mère espère soutenir la recherche contre les maladies neurodégénératives, dont est décédée sa fille il y a dix ans. Irène a même lancé une collecte de fond sur le site GoFundMe. Mais cette centenaire n'a pas l'intention de s'arrêter là. L'Australienne, qui ne porte pas de lunettes et conduit toujours, compte renouveler l'expérience. Elle se voit bien sauter dans le vide jusqu'à 105 ans !