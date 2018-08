publié le 19/08/2018 à 04:15

Un "grand changement économique", selon le président vénézuélien Nicolas Maduro. Le plan du gouvernement prévoit notamment des nouveaux billets qui compteront cinq zéros de moins, ils entreront en vigueur lundi 20 août.



Nicolas Maduro souhaite fixer le nouveau salaire minimum à 1.800 "bolivars souverains", soit une multiplication par 34 du salaire minimum. Il sera indexé à la valeur du petro, la cryptomonnaie vénézuélienne avec laquelle le gouvernement entend contourner le manque de liquidités et les sanctions financières des États-Unis.

Au cours du bolivar actuel, le revenu minimum passera de 5,2 millions (moins d'un dollar au taux du marché noir, qui domine l'économie) à 180 millions (environ 28 dollars). "Lier le bolivar au petro, c'est le relier à rien", prévient l'économiste Luis Vicente Leon, directeur du cabinet Datanalisis.

"Le plan de relance économique" comprend aussi l'assouplissement du rigide contrôle des changes ainsi qu'un nouveau système pour le prix de l'essence. L'objectif, selon les experts est toujours le même : trouver des liquidités.



"Ce sont des mesures désordonnées et irrationnelles, contradictoires et non viables, qui ne feront qu'accroître le chaos et la crise économique que subit le Venezuela", a affirmé samedi devant la presse Alfonso Marquina, membre de Primero Justicia et vice-président du Parlement, seule institution du pays tenue par l'opposition.



Trois des principaux partis d'opposition du Venezuela ont appelé samedi à une grève à compter de mardi.