Une technologie innovante créée pour échapper aux raids aériens en Syrie

publié le 31/08/2018 à 16:14

Face aux conflits qui agitent le Proche-Orient, et plus particulièrement la Syrie, deux Américains et un programmeur syrien ont lancé un système pour permettre aux civils de se mettre à l'abri en cas de raids aériens.



Quand les avions de combat syriens ou russes décollent, le système Sentry calcule et localise la cible potentielle de frappes à venir, en analysant les trajectoires de vols à partir de données fournies par des observateurs humains sur le terrain ainsi qu'un réseau de capteurs.

Ce système se greffe à des applications déjà existantes - l'application Telegram, par exemple - en envoyant à l'utilisateur une notification quand un avion de combat est détecté en approche d'un lieu. L'objectif du système : être à la fois assez rapide pour donner du temps aux utilisateurs de se mettre à l'abri, et assez précis malgré le peu d'informations dont il dispose. Le système est également très utilisé par les Casques blancs, les secouristes en zones rebelles.

Créé par John Jaeger, co-fondateur de la société Hala Systems, Dave Levin, un entrepreneur américain, et un codeur syrien dont l'identité est gardée secrète, Sentry obtient difficilement des statistiques fiables, mais a malgré tout permis la diminution de 27% du nombre de personnes tuées par les raids aériens, précise John Jaeger.

8 minutes pour se mettre à l'abri

Sentry profite actuellement à 2 millions d'utilisateurs en Syrie. John Jaeger déclare d'ailleurs avoir observé "un pic important d'utilisation" de Sentry lors des offensives contre le fief rebelle de la Ghouta orientale, au mois de mars, dont les bombardements ont fait plus de 1.700 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



Une fois la notification reçue, Hala Systems relaie l'avertissement via une alerte sur les réseaux sociaux, les radios locales et les sirènes d'alerte. Les résidents ont ensuite 8 minutes pour trouver un refuge, selon le co-fondateur. Des sessions de sensibilisation ont également eu lieu dans le nord du pays pour apprendre à la population disposant d'internet à se servir du système.



Selon l'OSDH, parmi les 350.000 personnes tuées depuis le début de la guerre en 2011, 33.000 civils ont péri dans des raids aériens.