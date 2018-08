Un touriste français tué et dépecé par son amant en Inde

publié le 14/08/2018 à 11:37

Un touriste français âgé de 68 ans a été tué et dépecé par son amant en Inde. Dimanche 12 août, les restes du sexagénaire ont été découverts, répartis dans trois sacs, dans la région touristique de Thanjavur, au sud-est de l'Inde.



Un étudiant de 29 ans a été arrêté et a avoué avoir tué le Français. Une altercation aurait éclaté entre eux après un rapport sexuel, a déclaré la police. "L'étudiant s'est énervé, l'a frappé à la tête avec un bâton en bois et il (le touriste) s'est écroulé". Le jeune homme l'aurait alors dépecé et "réparti" dans trois sacs de sable. L'ambassade française en Inde n'a pas souhaité commenter les faits.

Les rapports homosexuels sont interdits en Inde, où ils sont considérés comme "des rapports charnels contre nature". Le pays prévoit également des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité, en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale britannique.