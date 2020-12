publié le 03/12/2020 à 22:37

Une déception à 2,5 millions de dollars. Fred Eshelman, un millionnaire américain, vient d'attaquer en justice l'organisme texan pro-Trump True the Vote.

Et pour cause, il avait versé cette somme en soutien à une promesse d'enquêter sur des fraudes lors de l'élection présidentielle américaine. True the Vote expliquait être en mesure de révéler publiquement des malversations avérées dans le cadre du scrutin et les porter devant la justice.

Pour ce faire, l'organisme expliquait avoir besoin de 7 millions de dollars (plus de 6 millions d'euros) et vouloir se concentrer sur les contestations des résultats dans sept États clés, comme l'explique Ouest-France.

Fred Eshelman, fondateur de la société Eshelman Ventures LLC, avait été contacté par True the Vote et avait accepté de participer au financement des opérations. La désillusion a été rapide.

Les poursuites judiciaires abandonnées

Le millionnaire explique n'avoir jamais été mis au courant de procès intentés dans quatre États au lieu de sept (le Michigan, la Pennsylvanie, la Georgie et le Wisconsin), où Joe Biden a finalement été déclaré vainqueur. L'organisme a ensuite décidé d'abandonner les poursuites, ce pourquoi l'homme d'affaires demande désormais qu'on lui rende son argent.

Mais True the Vote assure de son côté que l'argent a été utilisé pour financer d'autres actions et propose de restituer 1 million de dollars au généreux donateur, expliquant que son action "va bien au-delà d'une seule élection" et qu'il compte bien poursuivre sa mission pour dénicher de véritables preuves de fraudes.