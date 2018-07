Un couple gay prié de céder leurs places d'avion à un couple hétérosexuel

publié le 31/07/2018 à 13:06

Deux réservations pour le même siège. C'est cette situation malheureusement classique d'"over-booking" par une compagnie aérienne qui est à l'origine d'une nouvelle polémique. David Cooley, un propriétaire de restaurant californien, et son compagnon étaient assis en première classe dans un vol Alaska Airlines New York-Los Angeles ce 29 juillet 2018. Le personnel de bord a alors approché le couple pour leur signifier que l'un d'eux devrait se déplacer en seconde classe afin qu'un couple hétérosexuel puisse s’asseoir côte à côte.



"Je n'ai jamais été discriminé de cette façon pendant un voyage (...) J'ai expliqué que nous étions nous aussi un couple et que nous voulions rester assis ensemble, raconte David Cooley sur son compte Facebook. On m'a proposé le choix suivant : que mon compagnon aille s’asseoir ailleurs ou que nous quittions ensemble l'avion. Nous ne supportions pas l'humiliation qui nous était infligée pour un vol d'un bout à l'autre d'un continent donc nous sommes partis".

Et le client de la compagnie aérienne de continuer : "Je ne peux pas croire qu’aujourd’hui encore, une compagnie aérienne favorise un couple hétérosexuel sur un couple homosexuel au point de nous demander de partir. Nous ne volerons plus jamais avec Alaska Airlines ou le groupe Virgin Airlines. Merci à Delta Airlines de nous avoir pris en charge. Si vous êtes une personne LGBT, dépensez votre argent pour des compagnies "LGBT-friendly"comme Delta".

Le message sur Facebook de david Cooley Crédit : Capture Facebook

La compagnie aérienne tente de s'excuser

La publication a été partagée plusieurs milliers de fois avec des internautes appelant au boycott de la compagnie aérienne. Alaska Airlines a rapidement publié un message d'excuse : "Nous avons réservé le même emplacement pour deux personnes par erreur. Nous sommes vraiment désolés de cette situation et allons enquêter sur les détails de l'affaire", a déclaré l'entreprise en ajoutant qu'elle avait "une tolérance zéro pour toutes formes de discrimination".



Alaska Airlines a expliqué vouloir entrer en contact avec David Cooley et son compagnon pour présenter ses excuses et probablement offrir une compensation financière. En attendant, la compagnie tente désespérément d'éteindre le feu médiatique et d'apaiser la colère des internautes.