publié le 03/07/2018 à 15:12

Le sauvetage relève du miracle. 12 enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de football ont été retrouvés en vie, sains et saufs, après neuf jours sans contact et des recherches extrêmement difficiles.



Ils étaient bloqués dans une grotte du nord du pays après s'y être réfugié pour échapper à une soudaine montée des eaux. Plus personne n'avait de nouvelle d'eux jusqu'à la soirée du lundi 2 juillet durant laquelle deux sauveteurs britanniques les ont retrouvés. Un enregistrement du premier contact établi est disponible. Même si le sauvetage n'est pas terminé, leur découverte est vu comme un miracle tant l'espoir de retrouver ces jeunes vivants devenait de plus en plus mince.



Émaciés, affamés, les enfants clignent les yeux dans le faisceau d'une torche, aveuglés après des journées entières dans la grotte. La vidéo de leur découverte par les sauveteurs a été vue des millions de fois. Dans cette vidéo devenue virale bien au-delà des frontières de la Thaïlande, les douze garçons et leur jeune entraîneur de football de 25 ans échangent brièvement avec le plongeur britannique enfin parvenu jusqu'à eux.

Des opérations d'extraction difficiles

L'échange commence par un concert de "merci" en anglais des enfants à l'apparition des secouristes qui émergent des eaux troubles de la grotte. "Combien vous êtes?", articule le secouriste britannique d'une voix forte, sa torche balayant l'escarpement boueux où le groupe a trouvé refuge, loin dans les méandres du réseau souterrain. "Treize", répond en anglais l'un des petits Thaïlandais. "Treize ?...Formidable!", lance le plongeur. La lampe éclaire les garçons un à un, comme si le plongeur les comptait. Certains des "Sangliers sauvages", comme s'appelle leur équipe de football, ont tiré leur maillot rouge sur les genoux pour tenter de se protéger du froid.



La liesse est tempérée par la difficulté des opérations d'extraction qui s'annoncent et les possibles traumatismes psychologiques découlant des longues journées passées dans les entrailles de la grotte.