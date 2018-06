Thaïlande : les secours s'approchent des enfants piégés dans une grotte

publié le 30/06/2018 à 11:43

"La situation est meilleure aujourd'hui qu'hier et les jours précédents. L'eau a considérablement baissé", a déclaré samedi 30 juin le gouverneur thaïlandais de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. À la faveur d'une baisse des eaux, les sauveteurs mobilisés depuis sept jours pour sauver 12 enfants et leur entraîneur de foot piégés dans une grotte inondée en Thaïlande ont enfin réussi à s'approcher de la zone où ils sont supposés s'être réfugiés.



Les plongeurs "sont à deux-trois kilomètres" de l'endroit où sont supposés être les enfants, "nous étions arrivés jusque là une fois mardi 26 juin , mais le courant était trop fort". Si les secouristes se refusent pour l'heure à évoquer une issue autre qu'heureuse, aucun contact n'a encore pu être établi avec les jeunes footballeurs entrés samedi 23 juin dans la grotte de Tham Luang, située près de la frontière avec la Birmanie et le Laos, après leur entraînement.

Des boîtes contenant de la nourriture mais aussi des téléphones portables ont été lancés la veille depuis un puits à la verticale de la grotte, non loin de l'endroit où les sauveteurs espèrent que les enfants se trouvent.

Plusieurs centaines de secouristes mobilisés

Ils ont aussi répété samedi un exercice d'évacuation afin d'être prêt une fois le contact établi, tandis que des moines bouddhistes priaient en faveur d'un dénouement heureux. "Il s'agit de mettre en place un protocole sur ce qu'on doit faire avant de les emmener à l'hôpital", a expliqué le gouverneur de Chiang Rai. Après une semaine dans l'obscurité de la grotte, les victimes souffriront de troubles oculaires et pulmonaires et leur évacuation doit être menée avec précaution. "Si nous sortons les garçons de là, nous saurons comment les envoyer à l'hôpital en hélicoptère", a-t-il ajouté



Mais cette grotte est une des plus grandes de Thaïlande, avec un réseau de plus de dix kilomètres. Plusieurs centaines de secouristes restaient mobilisés, dont des soldats américains et des plongeurs britanniques. Ceux-ci luttaient depuis des jours avec une eau boueuse, sans visibilité, limitant fortement leur progression par l'entrée principale, inondée.