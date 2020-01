publié le 20/01/2020 à 21:10

Il est tombé plus de 70 centimètres de neige en 24 heures sur Saint-Jean de Terre Neuve, au Canada, où les vents violents ne permettent pas encore de se relever de la tempête. La situation est chaotique, au point que les autorités ont décidé de faire intervenir l'armée dès dimanche 19 janvier.

Pour prêter main forte à la population et accélérer le déneigement, 200 soldats ont en effet été dépêchés à Terre-Neuve. Les quantités de neige sont astronomiques : près d'un mètre est tombé près de la capitale Saint-Jean, un record pour la province. Des voitures ont été ensevelies en quelques heures et des vents forts ont rendu les routes complètement impraticables.

La ville de Saint-Jean est toujours en état d'urgence. Les rues les plus en pente se sont transformées en pistes de luge et de snowboard pour les plus audacieux. En attendant que la neige soit déblayée, la tempête a emprisonné des centaines de personnes dans leurs maisons. "Ça n'est jamais arrivé. Jamais avec du vent comme ça jusqu'à 160 km/h… Puis avec plus de 80 cm de neige en une seule journée", a témoigné un habitant du coin, qui avait de la neige jusqu'à hauteur des yeux en ouvrant la porte de chez lui.

Après la tempête, l'accalmie a été de courte durée : 20 centimètres de plus sont tombés dimanche soir. Et les vents qui soufflent fort ce lundi compliquent le déneigement.