publié le 02/03/2018 à 13:30

Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin (JNIM) est une organisation affiliée à al-Qaïda. Une branche malienne du groupe terroriste autrefois dirigé par Ben Laden. Jeudi 1er mars, dans la soirée, le groupe dirigé par Iyad Ag Ghali a publié une vidéo de propagande dans laquelle apparaît l'otage française Sophie Petronin.



Malgré son apparence diminuée et affaiblie, l'humanitaire de 71 ans apparaît en vie, alitée. La vidéo très courte d'à peine plus d'une minute ne montre rien d'autre que Sophie Pétronin allongée et des boîtes de médicaments avec, en bande sonore, la voix d'Emmanuel Macron qui répète en boucle : "Je vous protégerai".

#France #JNIM diffuse une vidéo (1:16) de l’otage française Sophie Pétronin enlevée fin décembre 2016 au nord #Mali. On la voit alitée, visiblement affaiblie et sous traitement médicamenteux. On entend en boucle « je vous protégerai » du Président Macron pic.twitter.com/pGMfBdi784 — Wassim Nasr (@SimNasr) 1 mars 2018

Sophie Pétronin a été enlevée au nord Mali fin décembre 2016, soit il y un an et deux mois. Elle était dirigeante d'une organisation humanitaire franco-suisse chargée de la protection des orphelins en Afrique, l'Association d'aide à Gao. Une première vidéo, avec 5 autres otage, avait été publiée en juillet dernier.

Certains observateurs font remarquer que le groupe JNIM subit, depuis quelques temps, des revers militaires sur le terrain et analysent cette manœuvre comme leur "dernière carte à jouer pour mettre la pression sur les gouvernements".