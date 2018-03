publié le 26/12/2017 à 13:02

Aucune nouvelle depuis juillet dernier. Sébastien, le fils de Sophie Pétronin, veut se faire entendre un an après l'enlèvement de sa mère au Mali. À la tête d'une association d'aide aux orphelins, la septuagénaire française a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés, à Gao, dans le nord du pays.



Une situation que ne supporte plus la famille, qui se dit "démunie". Les proches de Sophie Pétronin veulent dorénavant que les choses bougent. "Dans les onze premiers mois de sa détention, il n'y a absolument rien de concret qui a été fait, qui a été décidé au plus haut niveau de l'État", déplore-t-il au micro de RTL.

C'est pourquoi, Sébastien Pétronin interpelle le sommet de l'État. "On a demandé depuis un mois de cesser d'utiliser le secret défense comme une décharge publique et de mettre dans le secret défense toutes les questions embarrassantes", déclare-t-il.

Il poursuit alors en s'adressant directement à Emmanuel Macron : "Si vous décidez d'écarter toutes solutions diplomatiques et toutes solutions pacifiques pour sortir ma mère de ce pétrin, c'est une décision qui vous appartient mais vous devez l'assumer. Vous vous devez de le dire aux Français. Vous ne pouvez pas dire que tous les services sont mobilisés et en catimini décider de ne rien faire et d'attendre".



Si aucun groupe n'avait revendiqué le rapt, la situation a évolué en juillet dernier. La principale alliance jihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, a diffusé une vidéo montrant six étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont Sophie Pétronin.