Russie : qui a tué Daria Douguine, la fille d'un proche de Poutine ?

La fille de l'idéologue ultra nationaliste proche du Kremlin, Alexandre Douguine, est morte après l'explosion de sa voiture, samedi 20 août. La journaliste et politique défendait elle aussi l'offensive russe en Ukraine. Pourtant, les Ukrainiens démentent toute implication dans la mort de la jeune femme. Qui a donc tué Daria Douguine ?

Il est difficile d'y voir clair pour plusieurs raisons. D'abord, est-ce bien Alexandre Douguine qui était visé et non pas sa fille comme l'affirme la famille ? Il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Ensuite, l'origine de l'attentat pose question. Il y a la thèse des pro-russes qui désigne l'Ukraine. Le dirigeant de la république auto-proclamée du Donestk a immédiatement accusé Kiev.

Une thèse qui impliquerait la présence sur le sol russe d'agents ukrainiens que les services de Moscou n'auraient pas été capables de repérer. L'Ukraine dément de son côté toute implication. Une autre piste soupçonne une attaque venue de l'intérieur du pays menée par des opposants russes à la guerre.

En effet, l'idéologue et sa fille étaient de fervents défenseurs de l'invasion de la Russie en Ukraine. Même si la proximité réelle de Douguine avec Poutine reste discutée, cet attentat pourrait être gênant pour le président russe. Cela mettrait en lumière une opposition à sa politique. Une enquête est en cours et seul Moscou décidera ou non d'en dévoiler les résultats ou même de les interpréter s'ils sont trop compromettants pour le pouvoir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info