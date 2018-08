avec Camille Schmitt et AFP

publié le 21/08/2018 à 14:55

Un pouls à 40 battements par minute seulement, un cœur qui lui fait mal, une incapacité à se lever... Ce mardi 21 août, Oleg Sentsov en est à son 100ème jour de grève de la faim. Ce cinéaste ukrainien est emprisonné en Russie depuis 2015, accusé de "terrorisme" pour avoir milité contre l'annexion de la Crimée.



Depuis le 14 mai, le réalisateur a entamé cette action pour réclamer sa libération et celle de 70 prisonniers politiques ukrainiens enfermés dans les prisons russes. Bien qu'il ait refusé d'être nourri de force par une sonde, l'administration pénitentiaire le maintient en vie par injections de compléments alimentaires.

"Il peut basculer dans un état critique d'un instant à l'autre", s'inquiète au micro de RTL Michel Eltchaninoff, président de l’association "Les Nouveaux dissidents".

"C'est le même Oleg"

Mais le cinéaste "n'entend pas abandonner sa grève, ni demander à Poutine de le gracier", a assuré sa cousine Natalia Kaplan aux journalistes. "Moralement, c'est le même Oleg. Il n'est pas brisé." À Prague, plusieurs cinéastes tchèques ont annoncé qu'ils seraient en grève de la faim jusqu'au 25 août, appelant leurs collègues à prendre le relais les jours suivants, afin de manifester leur solidarité avec Oleg Sentsov.





En 2015, le cinéaste a été condamné à 20 ans de détention pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International et dénoncé par Kiev, l'Union européenne et les États-Unis. Les ambassadeurs du G7 à Kiev ainsi que de nombreuses personnalités du monde culturel, comme le cinéaste suisse Jean-Luc Godard ou l'acteur américain Johnny Depp, ont appelé à sa libération. Malgré son état de santé dégradé, le Kremlin refuse de céder.