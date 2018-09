publié le 07/09/2018 à 15:05

Il n'a pas pu assister à la rentrée des classes. Un Britannique de 6 ans est bloqué depuis plusieurs semaines à Bruxelles. Parti en vacances chez des amis de sa famille en Belgique, le petit garçon s'est vu retirer son passeport à l'aéroport, rapporte The Telegraph. Les autorités britanniques affirment qu'il n'a pas le droit de poser les pieds en Angleterre.





Fils d'une femme d'origine guinéenne, Mohamed Bangoura est né à Leeds. Le ministère de l'Intérieur britannique a toutefois révoqué son passeport, affirmant que sa citoyenneté ne serait plus valide. La raison ? Selon la loi, un enfant, né au Royaume-Uni, ne peut devenir un citoyen britannique que si l'un de ses parents possède la nationalité ou une autorisation de résidence permanente.

Ni sa mère ni son père ne remplissaient ces conditions au moment de sa naissance. Le ministère de l'Intérieur affirme avoir envoyé un courrier en mars dernier, pour informer que l'enfant n'avait plus la nationalité. La mère a affirmé au Telegraph ne l'avoir jamais reçu.

Le gouvernement pointé du doigt

Depuis, le garçon est toujours à Bruxelles. "Le ministère de l'Intérieur ne nous est d'aucune aide. On m'a juste dit que je devais envoyer mon fils en Guinée pour qu'il y demande un visa pour le Royaume-Uni. Comment puis-je envoyer mon fils en Guinée ? Il est Britannique et non Guinéen", s'est-elle insurgée. Sa mère n'ose pas quitter l'Angleterre pour le rejoindre, de peur de se voir interdire le retour.



Le cas de Mohamed Bangoura fait scandale au Royaume-Uni. Les membres de l'opposition dénoncent "un environnement hostile créé par le gouvernement". Face à l'ampleur de la polémique, le ministère de l'Immigration a affirmé "étudier toutes les options pour réunir Mohamed et sa mère".