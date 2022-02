Royaume-Uni : ouvert depuis 793, le plus vieux pub anglais ferme ses portes

L'information a été confirmée sur la page Facebook de l'établissement vendredi 4 février. Le plus vieux pub du Royaume-Uni, le Ye Olde Fighting Cocks, ne servira plus sa clientèle. "J'ai le cœur brisé, a écrit le gérant Christo Tofalli. Ce pub a été tellement plus qu'un business pour moi, et je suis honoré d'avoir joué ne serait-ce qu'un petit rôle dans son histoire." La cause de cette fermeture ? Les conditions "très dures" puis les effets "dévastateurs" de la pandémie de Covid-19.

Situé au nord de Londres, à St Albans, le pub existerait depuis l'an 793 d'après son site internet. Mais impossible de le vérifier alors, en 2000, l'établissement perd son titre de "plus vieux pub du Royaume-Uni". À l'origine, le bâtiment principal servait de pigeonnier. Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, des combats de coqs y sont organisés, d'où le nom donné au pub.

La triste destinée du Ye Olde Fighting Cocks n'est pas une exception. Au Royaume-Uni, entre 2008 et 2018, plus de 11.000 pubs ont été contraints de fermer leurs portes. Soit le quart des établissements selon des chiffres des autorités britanniques.