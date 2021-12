Racisme : Ahmaud Arbery et Kyle Rittenhouse, deux procès symptomatiques de l'Amérique

111. Ahmaud Arbery et Kyle Rittenhouse, deux procès symptomatiques de l'Amérique

Ce sont deux affaires qui ont à la fois intéressé, passionné et inquiété les Américains ces dernières semaines. Le procès Ahmaud Arbery et le procès Kyle Rithenhouse viennent tous les deux de rendre des verdicts bien différents, tout en interrogeant les fondements de la société américaine : le droit à la légitime défense, et le droit de faire justice.

Mais ces deux affaires parlent aussi de patriotisme et de racisme. Car, d'un côté, il s'agit un jeune homme qui a tué deux manifestants au nom de la légitime défense. Et de l'autre, d'un Afro-américain qui faisait son jogging avant d'être tué à cause de la couleur de sa peau.

Rappel des faits : Kyle Rittenhouse, 18 ans, était jugé pour avoir tué deux hommes de 26 et 36 ans et blessé un troisième avec un fusil semi-automatique, le 23 août 2020 à Kenosha, lors d'une manifestation anti-raciste. Il a été acquitté. Quelques jours plus tard, les trois Américains blancs de l'affaire Arbery étaient eux reconnus coupables de meurtre.

