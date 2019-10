Donald Trump a inauguré ce nouvel atelier en présence de Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH et de sa fille et conseillère Ivanka Trump.

Prononcée sur le ton de l'humour, c'est une attaque cinglante en bonne et due forme à Emmanuel Macron. Lors de l'inauguration d'un atelier de production de Louis Vuitton, la marque de luxe française, au Texas ce jeudi 17 octobre, Donald Trump en a profité pour lancer une réplique incisive à son homologue français Emmanuel Macron sur le chômage.

En présence du PDG français du groupe LVMH Bernard Arnault, le président américain a été interrogé sur "la recette" à l'origine des chiffres du chômage aux États-Unis, au plus bas depuis un demi-siècle. Donald Trump a alors répondu tout sourire : "Peut-être que nous avons un meilleur président !". "Nous avons nos petites querelles avec Emmanuel de temps en temps", a-t-il également plaisanté.

Le président américain a malgré tout profité de l'inauguration de ce nouveau site de production de la marque de luxe française Louis Vuitton aux États-Unis pour saluer les "excellentes relations" avec la France, qui "reste non seulement notre allié le plus ancien mais aussi le plus fiable et le plus précieux".

LVMH investit près d'1 milliard de dollars par an aux États-Unis

Louis Vuitton, fleuron du géant LVMH et première marque mondiale de luxe, compte déjà deux ateliers de maroquinerie sur le sol américain, en Californie. Leur production de sacs et d'articles de cuir est réservée au marché américain. En comptant les salaires et les impôts, le groupe investit près d'un milliard de dollars par an aux États-Unis selon Bernard Arnault.

Le nouveau site de production de Louis Vuitton au Texas est d'une centaine d'hectares. Il est installé près d'Alvarado, une petite ville de 4.000 habitants au sud-ouest de Dallas. L'atelier devrait employer environ un millier d'artisans "hautement qualifiés" d'ici cinq ans selon l'homme d'affaires français.