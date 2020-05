Pakistan: un Airbus A320 s'écrase à Karachi, 97 morts et 2 survivants

publié le 23/05/2020 à 04:34

C'est un terrible drame qui s'est produit ce vendredi au Pakistan. Un Airbus A320 de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA), s'est écrasé sur un groupe de maisons à Karachi, grande ville du sud du pays, après avoir effectué plusieurs tentatives d'atterrissage manquées sur l'aéroport. Le crash a fait 97 morts et deux survivants, selon un bilan rendu public samedi par les autorités.



Tous les passagers et membres d'équipage de l'avion sont inclus dans ce bilan et les opérations de sauvetage ont pris fin samedi matin, a indiqué le ministère de la Santé de la province de Sindh dont Karachi est la capitale. L'appareil en provenance de Lahore, dans le nord du pays, transportait 98 personnes, selon PIA. Un des survivants est Zafar Masud, le président de la Bank of Punjab, une des plus importantes banques du Pakistan, a précisé le président de PIA, Arshad Malik.

L'appareil, un Airbus A320, se trouvait "en approche finale" de l'aéroport de Karachi quand un incident est survenu, a t-il encore précisé. Le Premier ministre Imran Khan s'est dit "choqué et attristé" par la catastrophe, adressant sur Twitter ses "prières et condoléances aux familles et aux disparus".