Ouragan Florence : la côte Est des États-Unis s'attend à des pluies phénoménales

et Loïc Farge

publié le 12/09/2018 à 06:49

Depuis que les relevés métrologiques existent, jamais la cote de Caroline du Nord n'a été frappé par un ouragan aussi violent. Et pourtant ici, il en passe régulièrement. Florence devrait frapper dans deux jours - dans la matinée ou à la mi-journée vendredi 14 septembre (heure de Paris).



Normalement c'est ici, sur cette cote touristique, qu'il devrait toucher terre. Mais il n'est pas exclu qu'il bifurque un peu plus au nord ou un peu plus au sud. S'il tourne légèrement au nord, une bonne partie des précipitations tombera sur l'océan Atlantique. S'il bifurque au sud en revanche, s'il perce en Caroline du Sud, puis vers la Géorgie, Florence fera davantage de dégâts.

Ce que redoutent le plus les autorités, ce sont moins les vents dévastateurs que les précipitations dantesques. Il va tomber des quantités d'eau phénoménales, alors que les sols sont déjà gorgés d'eau.

Il y a deux ans, j'étais en Floride pour RTL, où frappait l'ouragan Matthew. J'étais ensuite remonté en Géorgie puis en Caroline du Sud. C'est ici, dans les Carolines, qu'il y avait eu le plus de dégâts, à des centaines de kilomètres de l'impact. Car c'est ici qu'il y avait eu des inondations massives, et finalement des dizaines de morts, beaucoup plus que sur la côte de Floride survolée par l'oeil de l’ouragan.