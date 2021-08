Come as you are (Unplugged) - NIRVANA

L'album Nevermind de Nirvana, sorti en 1991 a été vendu plus de 30 millions de fois. Un véritable carton associé à la pochette légendaire du disque : un bébé tout nu, nageant sous l'eau en direction d'un billet d'un dollar qui est accroché à une canne à pêche. 30 ans après, ce bébé en question qui apparaît sur la pochette a déposé une plainte pour pédopornographie. 17 personnes sont visées.



L'homme, nommé Spencer Elden, aujourd'hui 30 ans, affirme que ses parents n’ont jamais signé de document autorisant l’utilisation de cette photo, et sur laquelle apparaissent ses parties génitales qui "sont à jamais liées à l’exploitation sexuelle et commerciale, qu’il a vécue en tant que mineur, et qui est diffusée et vendue dans le monde entier depuis son enfance, jusqu’à encore aujourd'hui".

La plainte a été déposée ce mardi 24 août à Los Angeles et vise donc le groupe Nirvana, mais aussi plusieurs maisons de disques, des directeurs artistiques et la succession de Kurt Cobain, comme le révèle le site Variety et relayé par BFMTV. Tous y sont accusés de lui avoir causé "une vie de souffrance" en diffusant son image dans le monde entier.

Les avocats de Spencer Elden avancent également de leur côté comme argument que les parents du trentenaire n’ont jamais reçu aucune compensation financière pour l'exploitation de cette photo prise dans un parc aquatique de Pasadena, ville située à l'est de Los Angeles, en 1990 alors qu'il était âgé de 4 mois. Près de 150.000 dollars (près de 128.000 euros) sont réclamés par l'accusation, à chacun des 17 accusés.