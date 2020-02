New York : un avion d'Air Canada perd une roue au décollage

publié le 23/02/2020 à 22:12

Grosse frayeur pour les passagers d'un Airbus A319 de la compagnie Air Canada, à destination de Toronto. L'avion a perdu une roue au moment du décollage de l'aéroport de New York-La Guardia, ce mardi 18 février. L'incident a été filmé par un des passagers.

Heureusement, comme le rapporte Air Journal, l'avion a pu continuer son vol sans incident jusqu'à sa destination, à l'aéroport de Toronto, où il a procédé a un atterrissage d'urgence. Il s'est donc posé avec une roue en moins, avec ses 120 passagers et ses cinq membres d'équipage sains et saufs. La compagnie aérienne Air Canada a indiqué qu’aucun des passagers n’avait été blessé et qu'ils avaient tous pu débarquer normalement.



Le 3 janvier dernier déjà, un Dash 8-300 d’Air Canada Express, opéré par Jazz Air, avait perdu lui aussi une roue du train d’atterrissage gauche, au moment de son décollage de Montréal. L’avion avait aussi était contraint de faire demi-tour pour à l’aéroport de Montréal, avec 49 passagers à bord et trois membres d’équipage.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020